США ввели санкции против более 60 украинцев - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сейчас США ввели санкции против 61 украинца. Украина планирует обратиться к властям США о предоставлении информации о каждом подсанкционном гражданине. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает УНН.
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"На сегодняшний день нам достоверно известно о 61 гражданине Украины, против которых Соединенные Штаты ввели санкции", - сказал Данилов.
Детали
По его словам, Украина обратится к властям США для предоставления информации по каждому гражданину Украины, относительно которого были введены санкции. После получения документов и их обработки решение о санкциях в отношении этих граждан может быть принято и в Украине.
"Если наши правоохранительные органы сочтут необходимым внедрять определенные процедурные моменты, если будет принято решение о введении санкций в поддержку наших партнеров, после получения этих документов, после обработки этих документов, мы это будем делать на территории нашей страны", - рассказал Данилов.
Он добавил, что Украина обратится также к европейским партнерам для получения информации о подсанкционных гражданах Украины.
Дополнение
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционный список украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.
В Госдепе при этом заявили, что у Блинкена есть "достоверная информация" о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.
Также США ввели санкции в отношении некоторых украинцев и организаций, Александр Дубинский попал в этот список.
Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.