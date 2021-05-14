США запровадили санкції проти понад 60 українців – РНБО

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"На сьогодні нам достеменно відомо про 61 громадянина України, проти яких Сполучені Штати ввели санкції", - сказав Данілов.

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За його словами, Україна звернеться до влади США для надання інформації щодо кожного громадянина України, щодо якого було запроваджено санкції. Після отримання документів і їхньої обробки рішення про санкції щодо цих громадян може бути прийнято й в Україні.

"Якщо наші правоохоронні органи вважатимуть за необхідне впроваджувати певні процедурні моменти, якщо буде прийнято рішення про введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання цих документів, після обробки цих документів, ми це будемо робити на території нашої країни", - розповів Данілов.

Він додав, що Україна звернеться також до європейських партнерів для отримання інформації щодо підсканційних громадян України.

Доповнення

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Також США ввели санкції стосовно деяких українців і організацій, Олександр Дубінський потрапив в цей список.

Як повідомляв раніше УНН, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій стосовно 5 чинних народних депутатів України.