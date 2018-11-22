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США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене

США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене

Киев  •  УНН

 • 8043 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вашингтон призывает передать йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками-хуситами, нейтральной стороне, чтобы обеспечить распределение гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителю пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт, информирует УНН.

“Порт Ходейда должен быть передан нейтральной стороне для ускорения распределения помощи, чтобы справиться с острым гуманитарным кризисом, а также для того, чтобы препятствовать использованию порта для незаконного ввоза оружия и другой контрабанды в страну и финансирования формирований хуситов”, — отмечается в документе.

“Все стороны не должны больше затягивать переговоры”, — подчеркивает также Нойерт. “ММы призываем все воюющие стороны придерживаться своих заявлений, в которых они объявляли о приостановке враждебных действий, и призываем их не использовать периоды перемирия, чтобы укрепить свои военные позиции, устанавливать мины или каким- либо иным образом способствовать эскалации конфликта”, — добавила она.

В начале ноября США призвали все стороны йеменского конфликта к прекращению огня в Республике. С соответствующими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпеота министр обороны Джеймс Мэттис. В понедельник Великобритания и другие члены Совета Безопасности ООН представили проект резолюции по урегулированию в Йемене, в котором призвали к немедленному перемирию в Ходейда. Дата голосования по документу еще не назначена.

Ранее представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики заявил, что альянс продолжает военную операцию против мятежников-хуситов (сторонники движения “Ансар Аллах”) в Ходейде, о приостановлении которой, по данным агентства Reuters, было объявлено 15 ноября. Хуситы в свою очередь заявили о прекращении ракетных ударов по странам альянса.

Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 года начала операцию "“Золотая победа” по захвату подконтрольного хусит портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена ​​для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров. По данным йеменского Центра по правам и развития, с весны 2015 году в стране было убито более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.

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