США призвали передать нейтральной стороне порт Ходейда в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вашингтон призывает передать йеменский порт Ходейда, за который идут тяжелые бои между правительственными силами и мятежниками-хуситами, нейтральной стороне, чтобы обеспечить распределение гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителю пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт, информирует УНН.
“Порт Ходейда должен быть передан нейтральной стороне для ускорения распределения помощи, чтобы справиться с острым гуманитарным кризисом, а также для того, чтобы препятствовать использованию порта для незаконного ввоза оружия и другой контрабанды в страну и финансирования формирований хуситов”, — отмечается в документе.
“Все стороны не должны больше затягивать переговоры”, — подчеркивает также Нойерт. “ММы призываем все воюющие стороны придерживаться своих заявлений, в которых они объявляли о приостановке враждебных действий, и призываем их не использовать периоды перемирия, чтобы укрепить свои военные позиции, устанавливать мины или каким- либо иным образом способствовать эскалации конфликта”, — добавила она.
В начале ноября США призвали все стороны йеменского конфликта к прекращению огня в Республике. С соответствующими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпеота министр обороны Джеймс Мэттис. В понедельник Великобритания и другие члены Совета Безопасности ООН представили проект резолюции по урегулированию в Йемене, в котором призвали к немедленному перемирию в Ходейда. Дата голосования по документу еще не назначена.
Ранее представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики заявил, что альянс продолжает военную операцию против мятежников-хуситов (сторонники движения “Ансар Аллах”) в Ходейде, о приостановлении которой, по данным агентства Reuters, было объявлено 15 ноября. Хуситы в свою очередь заявили о прекращении ракетных ударов по странам альянса.
Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 года начала операцию "“Золотая победа” по захвату подконтрольного хусит портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров. По данным йеменского Центра по правам и развития, с весны 2015 году в стране было убито более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.