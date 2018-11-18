Хусити заявили про припинення атак на арабську коаліцію в Ємені

“Ми готуємося до ширшого припинення вогню за умови, що очолювана Саудівською Аравією коаліція хоче миру”, — йдеться в заяві руху, текст якої потрапив у розпорядження агентства.

15 листопада Reuters інформував, що аравійська коаліція віддала розпорядження про припинення наступальної операції на утримуваний бунтівними формуваннями “Ансар Аллах” місто-порт Ходейда на заході Ємену.

Як раніше інформував УНН, громадянська війна, яка вже 3 роки триває в Ємені, часто розглядається як опосередкований конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією. Хусити — контрольоване з Ірану воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів — утримують значну частину території Ємену, включаючи столицю. Президентом Революційної ради (орган влади Єменської республіки, створений шиїтськими повстанцями-хуситами) є Мухаммед Алі аль-Хусі. Легітимність його президентства над Єменом не визнана ООН, США і Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. За останні кілька місяців воєнізоване угрупування хуситів випустили серію ракет по території Саудівської Аравії. У найбільш активну фазу протистояння між урядовими силами Ємену та воєнізованим угрупуванням шиїтів-зейдитів перейшло з вторгненням у березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Коаліція 14 червня 2018 року почала операцію “Золота перемога” по захопленню підконтрольного хуситами портового міста Ходейда. Через два тижні кампанія була припинена для підтримки зусиль спецпосланця генсекретаря ООН по Ємену Мартіна Гріффітса по врегулюванню конфлікту і підготовки переговорів.

У вересні після 11-тижневої паузи очолювана Саудівською Аравією і ОАЕ арабська коаліція відновила наступ на найбільше місто-порт Ємену. Саме через нього в країну йдуть поставки товарів першої необхідності. На початку листопада США закликали всі сторони єменського конфлікту до припинення вогню в республіці. З відповідними заявами виступили держсекретар Майк Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс.