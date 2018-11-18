Хуситы заявили о прекращении атак на арабскую коалицию в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили о прекращении ракетных ударов и атак беспилотников по Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзникам в Йемене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Мы готовимся к более широкому прекращению огня при условии, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция хочет мира”, — говорится в заявлении движения, текст которого попал в распоряжение агентства.
15 ноября Reuters информировал, что аравийская коалиция отдала распоряжение о прекращении наступательной операции на удерживаемый мятежными формированиями “Ансар Аллах” город-порт Ходейда на западе Йемена.
Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 года начала операцию “Золотая победа” по захвату подконтрольного хусит портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.
В сентябре после 11-недельной паузы возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ арабский коалиция возобновила наступление на крупнейший город-порт Йемена. Именно через него в страну идут поставки товаров первой необходимости. В начале ноября США призвали все стороны йеменского конфликта к прекращению огня в республике. С соответствующими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.