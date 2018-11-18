Хуситы заявили о прекращении атак на арабскую коалицию в Йемене

“Мы готовимся к более широкому прекращению огня при условии, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция хочет мира”, — говорится в заявлении движения, текст которого попал в распоряжение агентства.

15 ноября Reuters информировал, что аравийская коалиция отдала распоряжение о прекращении наступательной операции на удерживаемый мятежными формированиями “Ансар Аллах” город-порт Ходейда на западе Йемена.

Как ранее информировал УНН, гражданская война, которая уже 3 года продолжается в Йемене, часто рассматривается как опосредованный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Хуситы — контролируемая из Ирана военизированная группировка шиитов-зейдитов — удерживают значительную часть территории Йемена, включая столицу. Президентом Революционного совета (орган власти Йеменской республики, созданный шиитскими повстанцами-хуситами) является Мухаммед Али аль-Хусий. Легитимность его президентства над Йеменом не признана ООН, США и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. За последние несколько месяцев военизированная группировка хуситов выпустила серию ракет по территории Саудовской Аравии. В наиболее активную фазу противостояние между правительственными силами Йемена и военизированным группировкам шиитов-зейдитов перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Коалиция 14 июня 2018 года начала операцию “Золотая победа” по захвату подконтрольного хусит портового города Ходейда. Через две недели кампания была приостановлена ​​для поддержки усилий спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров.

В сентябре после 11-недельной паузы возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ арабский коалиция возобновила наступление на крупнейший город-порт Йемена. Именно через него в страну идут поставки товаров первой необходимости. В начале ноября США призвали все стороны йеменского конфликта к прекращению огня в республике. С соответствующими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.