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США закликають передати нейтральній стороні порт Ходейда в Ємені

США закликають передати нейтральній стороні порт Ходейда в Ємені

Київ • УНН

 • 8044 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сполучені Штати закликають передати єменський порт Ходейда, за який йдуть важкі бої між урядовими силами та бунтівниками-хуситами, нейтральної сторони, щоб забезпечити розподіл гуманітарної допомоги. Про це йдеться в поширеній у середу заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, інформує УНН.

“Порт Ходейда має бути переданий нейтральній стороні для прискорення розподілу допомоги, щоб впоратися з глибокою гуманітарною кризою, а також для того, щоб перешкоджати використанню порту для незаконного ввезення зброї та іншої контрабанди до країни та фінансуванню формувань хуситів”, — наголошується в документі.

“Всі сторони не повинні більше затягувати переговори”, — підкреслює також Нойєрт. “Ми закликаємо всі воюючі сторони дотримуватися своїх заяв, в яких вони оголошували про припинення ворожих дій, і закликаємо їх не використовувати періоди перемир’я, щоб зміцнити свої військові позиції, встановлювати міни або яким-небудь іншим чином сприяти ескалації конфлікту”, — додала вона.

На початку листопада США закликали всі сторони єменського конфлікту до припинення вогню в республіці. З відповідними заявами виступили держсекретар Майк Помпеота міністр оборони Джеймс Меттіс. У понеділок Велика Британія та інші члени Ради Безпеки ООН представили проект резолюції щодо врегулювання в Ємені, в якому закликали до негайного перемир’я в Ходейда. Дата голосування по документу ще не призначена.

Раніше представник очолюваної Саудівською Аравією коаліції Туркі аль-Малікі заявив, що альянс продовжує військову операцію проти бунтівників-хуситів (прихильники руху “Ансар Аллах”) у Ходейда, про призупинення якої, за даними агентства Reuters, було оголошено 15 листопада. Хусити у свою чергу заявили у понеділок про припинення ракетних ударів по країнам альянсу. 

Як раніше інформував УНН, громадянська війна, яка вже 3 роки триває в Ємені, часто розглядається як опосередкований конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією. Хусити — контрольоване з Ірану воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів — утримують значну частину території Ємену, включаючи столицю. Президентом Революційної ради (орган влади Єменської республіки, створений шиїтськими повстанцями-хуситами) є Мухаммед Алі аль-Хусі. Легітимність його президентства над Єменом не визнана ООН, США і Радою співробітництва арабських держав Перської затоки. За останні кілька місяців воєнізоване угрупування хуситів випустили серію ракет по території Саудівської Аравії. У найбільш активну фазу протистояння між урядовими силами Ємену та воєнізованим угрупуванням шиїтів-зейдитів перейшло з вторгненням у березні 2015 року коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Коаліція 14 червня 2018 року почала операцію “Золота перемога” по захопленню підконтрольного хуситами портового міста Ходейда. Через два тижні кампанія була припинена для підтримки зусиль спецпосланця генсекретаря ООН по Ємену Мартіна Гріффітса по врегулюванню конфлікту і підготовки переговорів. За даними єменського Центру з прав і розвитку, з весни 2015 року в країні було вбито більше 10 тисяч мирних жителів, в тому числі майже 2,4 тис. дітей і близько 2 тис. осіб складали жінки.

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