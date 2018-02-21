США призвали Украину создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Создание и усиление независимых антикоррупционных структур очень важны для борьбы с коррупцией и процветания в Украине. Об этом сегодня в Киеве заявил заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан, передает корреспондент УНН.
"Коррупция поедает полотно украинского общества несколькими путями: она отпугивает иностранных инвесторов, снижает уровень ВВП, это препятствует экономической инициативе в сфере предпринимательства, это снижает состояние налоговых фондов, оплачиваемых тяжелым трудом украинских работяг, приносит бедность и разбивает надежды тех, кто играет по правилам", - сказал он.
По словам заместителя госсекретаря США, борьба с коррупцией является борьбой за справедливое и процветающее будущее для Украины.
"Речь идет о создании процветающей, самодостаточной рыночной экономики на основе верховенства права на благо всех украинцев, и привлечения иностранных и внутренних инвестиций, которые создают рабочие места. Победа в борьбе с коррупцией - единственный путь, следуя которому Украина действительно будет процветающей и свободной", - добавил он.
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Показателем серьезных намерений по преодолению коррупции в государстве станет создание в Украине независимого антикоррупционного суда, который будет отвечать рекомендациям Венецианской комиссии, считает Салливан.
"Украинское правительство должно имплементировать реформы, чтобы обеспечить равенство всех перед законом. Вот что значит достоинство. Успех Украины в усилении Национального Антикоррупционного Бюро и Специализированной Антикоррупционной прокуратуры является чрезвычайно важным. Эти независимые антикоррупционные структуры являются определяющими для преодоления коррупции, они должны быть хорошо профинансированы и хорошо защищены, чтобы выполнять свою работу. Украине также необходим на самом деле независимый антикоррупционный суд, который бы полностью отвечал рекомендациям Венецианской комиссии. Независимый и успешный антикоррупционный суд является принципиальным для Украины", - сказал он.
Ранее заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что борьба с коррупцией в Украине является критически важной, и предстоящие президентские выборы не являются поводом для приостановления реформ.