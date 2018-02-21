США закликали Україну створити Антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеційської комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Створення і посилення незалежних антикорупційних структур є надзвичайно важливими для боротьби з корупцією та процвітання в Україні. Про це сьогодні у Києві заявив заступник Державного секретаря США Джон Салліван, передає кореспондент УНН.
“Корупція поїдає полотно української спільноти декількома шляхами: вона відлякує закордонних інвесторів, зменшує рівень ВВП, це перешкоджає економічній ініціативі у сфері підприємництва, це знижує стан податкових фондів, оплачуваних важкою працею українських роботяг, приносить бідність та розбиває надії тих, хто грає по правилам”, — сказав він.
За словами заступника Держсекретаря США, боротьба з корупцією є боротьбою за справедливе і процвітаюче майбутнє для України.
“Мова йде про створення процвітаючої, самодостатньої ринкової економіки на основі верховенства права на благо всіх українців, та залучення іноземних та внутрішніх інвестицій, які створюють робочі місця. Перемога в боротьбі з корупцією — єдиний шлях, з яким Україна справді буде процвітаючою та вільною”, - додав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США ніколи не підтримають ідею “торгів” регіонами України
Показником серйозних намірів щодо подолання корупції в державі стане створення в Україні незалежного антикорупційного суду, який відповідатиме рекомендаціям Венеційської комісії, вважає Салліван.
“Український уряд має імплементувати реформи, щоб забезпечити рівність всіх перед законом. Ось що означає гідність. Успіх України у посиленні Національного Антикорупційного Бюро і Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури є надзвичайно важливим. Ці незалежні антикорупційні структури є визначальними для подолання корупції, вони повинні бути добре профінансовані і добре захищені, щоб виконувати свою роботу. Україні також потрібен насправді незалежний антикорупційний суд, який би повністю відповідав рекомендаціям Венеційської комісії. Незалежний і успішний антикорупційний суд є принциповим для України”, — сказав він.
Раніше заступник Державного секретаря США Джон Салліван заявив, що боротьба з корупцією в Україні є критично важливою, і майбутні президентські вибори не є приводом для призупинення реформ.