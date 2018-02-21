США закликали Україну створити Антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеційської комісії

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Створення і посилення незалежних антикорупційних структур є надзвичайно важливими для боротьби з корупцією та процвітання в Україні. Про це сьогодні у Києві заявив заступник Державного секретаря США Джон Салліван, передає кореспондент УНН.