США призвали силы в Эфиопии начать переговоры о прекращении огня

Оппозиционный альянс, сформированный во время встречи специального представителя США Джеффри Фелтмана с премьер-министром, на фоне призывов к немедленному прекращению огня и переговорам о прекращении войны, которая унесла жизни тысячи людей с ноября 2020 года. Премьер-министр также встретился с главой гуманитарной службы ООН Мартином Гриффитсом по поводу быстро нарастающего кризиса.

Боевики Тиграю приближаются к столице страны Аддис-Абебы, как сообщает Государственный департамент, а власти Эфиопии призвала военных ветеранов присоединиться к тому, что она сейчас называет “экзистенциальной войной”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении призвал силы Армии освобождения Тиграя и Оромо “немедленно остановить текущее продвижение до Аддис-Абебы”. Он также призвал правительство Эфиопии прекратить свою военную кампанию, включая авиаудары в Тиграе, и мобилизацию этнических ополчений.