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Прем'єр Ефіопії закликав взятися за зброю та "поховати" повстанців НФВТ

Київ • УНН

 • 23599 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед закликав мешканців країни взятися за зброю та вирушити на боротьбу з повстанцями “Народного фронту визволення Тиграю” (НФВТ). Про це із посиланням на заяву політика повідомило видання Addis Standard, передає УНН.

Прем'єр Ефіопії закликав взятися за зброю та "поховати" повстанців НФВТ

Цитата

“Абій Ахмед закликав наших людей тимчасово відкласти випадкові справи, організовуватися та марширувати законним шляхом, використовуючи будь-які види зброї та сили, щоб зупинити, повернути назад та поховати терористів НФВТ, які прийшли знищити країну. Ця велика нація не подолала величезні історичні труднощі, просто стоячи і дивлячись на всі боки або задовольняючись лише кількома перемогами. Ми відбили напади, стоячи разом та стійко охороняючи нашу країну”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Видання вказує, що заява прем’єр-міністра Ефіопії з’явилася після того, як влада регіону Амхара оголосила надзвичайний стан на тлі зіткнень з повстанцями. Зокрема, на всій території регіону було запроваджено комендантську годину, призупинено діяльність усіх держустанов.

Довідково

Тиграй — північна провінція Ефіопії, що межує з Еритреєю і Суданом, названа так на ім’я народності тиграї. Більшість населення країни належать до народності Амхара, що живе в центрі і на півдні.

Контекст

Провінція знаходиться у зоні конфлікту з листопада 2020 року. Тоді офіційна влада Ефіопії звинуватила НФВТ, який домінував у політичному житті країни майже три десятиліття, у нападі на військову базу і розпочав операцію в Тиграї за підтримки Еритреї.

Навесні 2021 року ефіопська влада оголосила, що Еритрея виводить війська з Тиграю. У червні бунтівники у Тиграї взяли адміністративний центр регіону місто Мекеле, уряд Ефіопії оголосив про припинення вогню. Однак пізніше повстанці заявили, що розпочали новий наступ та встановили контроль над значною частиною півдня провінції. Вже до кінця жовтня повстанці захопили місто Комбольча у штаті Амхара, через яке проходять три стратегічні автотраси у північно-східній частині країни.

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