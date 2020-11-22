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Урядові сили Ефіопії перейшли до оточення столиці штату, де стався заколот проти центральної влади

Урядові сили Ефіопії перейшли до оточення столиці штату, де стався заколот проти центральної влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Федеральні підрозділи Ефіопії приступають до нової фази операції проти загонів Народного фронту звільнення Тиграя (НФЗТ), метою якої є взяття столиці штату Тиграй міста Мекеле. Про це повідомив у неділю офіційний представник Сил національної оборони Ефіопії полковник Деджене Цегайе, пише УНН з посиланням на Reuters.

“Наступні етапи операції є її вирішальною частиною, коли буде оточена столиця Мекеле”, — цитує його агентство Reuters. Полковник зазначив, що бої в гірській місцевості закінчилися, і урядові війська вийшли на оперативний простір. “Зараз частини просуваються по рівнині, будуть використані танки і важка артилерія”, — заявив він.

Деджене Цегайе повідомив, що до сих пір війська атакували об’єкти, на яких перебували бійці НФЗТ. “Однак у зв’язку з початком операції в Мекеле ситуація змінилася, — заявив він. — Ми хочемо попередити городян, що необхідно перебувати в укриттях під час артилерійського обстрілу. Хунта НФЗТ прикривається людьми, і громадяни не повинні підкорятися її наказам”.

У свою чергу офіційний представник Цільової групи з надзвичайного стану в штаті Тиграй Редван Хусейн заявив у неділю, що федеральні сили просуваються з півдня до Мекеле, хоча загони НФЗТ підривають мости, руйнують і мінують дороги. “Наступ на Мекеле з південного напрямку триває”, — зазначив він. Редван Хусейн також зауважив, що бійці НФВТ розбіглися після того, як 21 листопада урядові частини взяли місто Адді-Грат на північ від Мекеле. “Частина бойовиків розчинилася серед місцевого населення”, — повідомив він.

Тим часом глава НФЗТ Дебреціон Геберемайкл заявив у неділю агентству Reuters, що сили НФЗТ утримують фронт на південь від Мекеле, а в районі міста Адді-Грат поновилися бої. Перевірити ці твердження з незалежних джерел не є можливим, вказує агентство.

Просувалися із заходу по території Тиграя федеральні підрозділи Ефіопії повернули 17 листопада контроль на півночі штату над важливим містом Шир. Через дві доби урядові частини взяли міста Аксум і Адуа, а в минулу суботу друге за чисельністю місто штату Адді-Грат.

Адді-Грат, де проживають до 120 тис. осіб, розташоване на стратегічно важливому шосе А-2 в 138 км на північ від столиці штату міста Мекеле. Федеральні сили ведуть наступ на Мекеле з півдня також уздовж шосе А-2, передові частини знаходяться в 100 км від цього міста.

Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед розпорядився 4 листопада почати військову операцію на півночі країни проти загонів НФВТ, які за день до цього напали на об’єкти Північного командування, вбили військових, які залишилися вірними федеральному уряду і захопили важке озброєння. Урядові сили почали операцію з визволення західних районів Тиграя від загонів НФЗТ, вони просуваються з півночі і півдня до розташованої на південному сході штату його столиці Мекеле.

Довідка про ситуацію в Ефіопії:

Причинами конфлікту стало давнє протистояння між урядом Абія Ахмеда Алі і владою автономного регіону в особі правлячої там партії Народний фронт звільнення Тиграю (НФЗТ). Абій Ахмед Алі з самого початку свого прем’єрського терміну докладав зусиль для зниження впливу НФВТ. У відповідь НФЗТ ігнорував окремі федеральні акти і вказівки на території регіону.

9 вересня 2020 року влада регіону Тиграя провела загальні регіональні вибори в Раду представників Тиграя, незважаючи на заборону федерального уряду, який скасував проведення виборів в регіонах через пандемію COVID-19. Парламент Ефіопії визнав вибори неконституційними. Це рішення спровокувало ускладнення відносин між центральним урядом і владою автономії. На виборах в Тиграї переміг НФЗТ.

У жовтні 2020 року відносини між урядом Ефіопії і владою Тиграя істотно погіршилися. Прем’єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі відмовився визнавати підсумки виборів в Тиграї, у відповідь влада автономії заявила, що не визнає федеральний уряд легітимним. 8 жовтня парламент Ефіопії розірвав відносини з Радою представників Тиграя і регіональною виконавчою владою.

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