Правительственные силы Эфиопии перешли к окружению столицы штата, где произошел мятеж против центральной власти

“Следующие этапы операции являются ее решающей частью, когда будет окружена столица Мэкэле”, — цитирует его агентство Reuters. Полковник отметил, что бои в горной местности закончились, и правительственные войска вышли на оперативный простор. “Сейчас части продвигаются по равнине, будут использованы танки и тяжелая артиллерия”, — заявил он.

Деджене Цегайе сообщил, что до сих пор войска атаковали объекты, на которых находились бойцы НФОТ. “Однако в связи с началом операции в Мэкэле ситуация изменилась, — заявил он. — Мы хотим предупредить горожан, что необходимо находиться в укрытиях во время артиллерийских обстрелов. Хунта НФОТ прикрывается людьми, и граждане не должны подчиняться ее приказам”.

В свою очередь официальный представитель Целевой группы по чрезвычайному положению в штате Тыграй Редван Хусейн заявил в воскресенье, что федеральные силы продвигаются с юга к Мэкэле, хотя отряды НФОТ взрывают мосты, разрушают и минируют дороги. “Наступление на Мэкэле с южного направления продолжается”, — отметил он. Редван Хусейн также заметил, что бойцы НФОТ разбежались после того, как 21 ноября правительственные части взяли город Адди-Грат к северу от Мэкэле. “Часть боевиков растворилась среди местного населения”, — сообщил он.

Между тем глава НФОТ Дебрецион Геберемайкл заявил в воскресенье агентству Reuters, что силы НФОТ удерживают фронт к югу от Мэкэле, а в районе города Адди-Грат возобновились бои. Проверить эти утверждения из независимых источников не представляется возможным, указывает агентство.

Продвигавшиеся с запада по территории Тыграя федеральные подразделения Эфиопии вернули 17 ноября контроль на севере штата над важным городом Шир. Через двое суток правительственные части взяли города Аксум и Адуа, а в минувшую субботу второй по численности город штата Адди-Грат.

Адди-Грат, где проживают до 120 тыс. человек, лежит на стратегически важном шоссе А-2 в 138 км севернее столицы штата города Мэкэле. Федеральные силы ведут наступление на Мэкэле с юга также вдоль шоссе А-2, передовые части находятся в 100 км от этого города.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые за день до этого напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, они продвигаются с севера и юга к расположенной на юго-востоке штата его столице Мэкэле.

Справка о ситуации в Эфиопии:

Причинами конфликта стало давнее противостояние между правительством Абия Ахмеда Али и властями автономного региона в лице правящей там партии Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ). Абий Ахмед Али с самого начала своего премьерского срока прилагал усилия для снижения влияния НФОТ. В ответ НФОТ игнорировал отдельные федеральные акты и указания на территории региона.

9 сентября 2020 года власти региона Тыграй провели всеобщие региональные выборы в Совет представителей Тыграя, несмотря на запрет федерального правительства, которое отменило проведение выборов в регионах из-за пандемии COVID-19. Парламент Эфиопии признал выборы неконституционными. Это решение спровоцировало осложнение отношений между центральным правительством и властями автономии. На выборах в Тыграе победил НФОТ.

В октябре 2020 года отношения между правительством Эфиопии и властями Тыграя существенно ухудшились. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али отказался признавать итоги выборов в Тыграе, в ответ власти автономии заявили, что не признают федеральное правительство легитимным. 8 октября парламент Эфиопии разорвал отношения с Советом представителей Тыграя и региональными исполнительными властями.