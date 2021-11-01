Премьер Эфиопии призвал взяться за оружие и "похоронить" повстанцев НФОТ

Цитата

“Абий Ахмед призвал наших людей временно отложить случайные дела, организовываться и маршировать законным путем, используя любые виды оружия и силы, чтобы остановить, вернуть назад и похоронить террористов НФОТ, пришедших уничтожить страну. Эта великая нация не преодолела огромные исторические трудности, просто стоя и глядя во все стороны или довольствуясь лишь несколькими победами. Мы отразили нападения, стоя вместе и устойчиво охраняя нашу страну», — говорится в сообщении.

Подробности

Издание указывает, что заявление премьер-министра Эфиопии появилось после того, как власти региона Амхара объявили чрезвычайное положение на фоне столкновений с повстанцами. В частности, на всей территории региона был введен комендантский час, приостановлена деятельность всех госучреждений.

Справочно

Тиграй — северная провинция Эфиопии, граничащая с Эритреей и Суданом, названа так по имени народности тиграи. Большинство населения страны принадлежат к народности Амхара, живущему в центре и на юге.

Контекст

Провинция находится в зоне конфликта с ноября 2020 года. Тогда официальные власти Эфиопии обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начал операцию в Тиграе при поддержке Эритреи.

Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тиграя. В июне мятежники в Тиграе взяли административный центр региона город Мекеле, правительство Эфиопии объявило о прекращении огня. Однако позже повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга провинции. Уже к концу октября повстанцы захватили город Комбольча в штате Амхара, через который проходят три стратегических автотрассы в северо-восточной части страны.