США позбавляють Ефіопію особливого торговельного статусу через порушення прав людини

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За словами президента Америки Джо Байдена, Ефіопія не змогла відповідати вимогам до власників привілейованого статусу за законом “Про забезпечення зростання і можливостей” (AGOA). За цим кроком можуть послідувати санкції Вашингтона проти Ефіопії.

Білий дім поширив документ про виключення Ефіопії зі списку країн, до яких застосовувалися положення AGOA. Подібних преференцій позбавлені також Гвінея і Малі. Вашингтон звинуватив Малі у відсутності “безперервного прогресу в напрямку встановлення і захисту влади закону, політичного плюралізму і визнаних на міжнародній арені прав працівників, а також у відсутності реакції на серйозні порушення визнаних на міжнародному рівні прав людини”. Згідно з документом, Ефіопія, Гвінея і Малі перестануть бути бенефіціарами AGOA з 1 січня 2022 року.

У відповідь влада Ефіопії розкритикувала цей крок США.

“Ми вкрай розчаровані загрозою виключення з AGOA, яка зараз розглядається адміністрацією США”, — говориться в заяві ефіопського Міністерства торгівлі.

Нагадаємо

Ефіопія оголосила режим надзвичайної ситуації. Повстанці Тиграю погрожують захопити столицю.