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США позбавляють Ефіопію особливого торговельного статусу через порушення прав людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. США позбавляють Ефіопію особливого торгового статусу через порушення прав людини. На думку американської адміністрації, Ефіопія вже майже рік не здатна покласти край конфлікту в регіоні Тиграй. Повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

США позбавляють Ефіопію особливого торговельного статусу через порушення прав людини

Деталі

За словами президента Америки Джо Байдена, Ефіопія не змогла відповідати вимогам до власників привілейованого статусу за законом “Про забезпечення зростання і можливостей” (AGOA). За цим кроком можуть послідувати санкції Вашингтона проти Ефіопії.

Білий дім поширив документ про виключення Ефіопії зі списку країн, до яких застосовувалися положення AGOA. Подібних преференцій позбавлені також Гвінея і Малі. Вашингтон звинуватив Малі у відсутності “безперервного прогресу в напрямку встановлення і захисту влади закону, політичного плюралізму і визнаних на міжнародній арені прав працівників, а також у відсутності реакції на серйозні порушення визнаних на міжнародному рівні прав людини”. Згідно з документом, Ефіопія, Гвінея і Малі перестануть бути бенефіціарами AGOA з 1 січня 2022 року.

У відповідь влада Ефіопії розкритикувала цей крок США.
“Ми вкрай розчаровані загрозою виключення з AGOA, яка зараз розглядається адміністрацією США”, — говориться в заяві ефіопського Міністерства торгівлі.

Нагадаємо

Ефіопія оголосила режим надзвичайної ситуації. Повстанці Тиграю погрожують захопити столицю.

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