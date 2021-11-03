США лишают Эфиопию особого торгового статуса за нарушения прав человека

Детали

По словам президента Америки Джо Байдена, Эфиопия не смогла соответствовать требованиям владельцев привилегированного статуса по закону “Об обеспечении роста и возможностей” (AGOA). За этим шагом могут последовать санкции Вашингтона против Эфиопии.

Белый дом распространил документ об исключении Эфиопии из списка стран, к которым применялись положения AGOA. Подобных преференций лишены также Гвинея и Мали. Вашингтон обвинил Малые в отсутствии “непрерывного прогресса в направлении установления и защиты власти закона, политического плюрализма и признанных на международной арене прав работников, а также в отсутствии реакции на серьезные нарушения признанных на международном уровне прав человека”. Согласно документу, Эфиопия, Гвинея и Мали перестанут быть бенефициарами AGOA с 1 января 2022 года.

В ответ власти Эфиопии раскритиковали этот шаг США.

“Мы крайне разочарованы угрозой исключения из AGOA, которая сейчас рассматривается администрацией США”, — говорится в заявлении эфиопского Министерства торговли.

Напомним

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