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США лишают Эфиопию особого торгового статуса за нарушения прав человека

Киев • УНН

 • 19082 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. США лишают Эфиопию особого торгового статуса из-за нарушения прав человека. По мнению американской администрации, Эфиопия уже почти год не способна положить конец конфликту в регионе. Сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

США лишают Эфиопию особого торгового статуса за нарушения прав человека

Детали

По словам президента Америки Джо Байдена, Эфиопия не смогла соответствовать требованиям владельцев привилегированного статуса по закону “Об обеспечении роста и возможностей” (AGOA). За этим шагом могут последовать санкции Вашингтона против Эфиопии.

Белый дом распространил документ об исключении Эфиопии из списка стран, к которым применялись положения AGOA. Подобных преференций лишены также Гвинея и Мали. Вашингтон обвинил Малые в отсутствии “непрерывного прогресса в направлении установления и защиты власти закона, политического плюрализма и признанных на международной арене прав работников, а также в отсутствии реакции на серьезные нарушения признанных на международном уровне прав человека”. Согласно документу, Эфиопия, Гвинея и Мали перестанут быть бенефициарами AGOA с 1 января 2022 года.

В ответ власти Эфиопии раскритиковали этот шаг США.
“Мы крайне разочарованы угрозой исключения из AGOA, которая сейчас рассматривается администрацией США”, — говорится в заявлении эфиопского Министерства торговли.

Напомним

Эфиопия объявила режим чрезвычайной ситуации.Повстанцы Тиграю угрожают захватить столицу.

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