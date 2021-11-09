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США закликали сили в Ефіопії розпочати переговори про припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Уряд Ефіопії та всі інші сили країни повинні розпочати переговори про негайне припинення вогню без попередніх умов. Про це заявила у понеділок постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради Безпеки, передає УНН.

США закликали сили в Ефіопії розпочати переговори про припинення вогню

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За її словами, ворожа риторика учасників конфлікту лише посилює насильство. “Настав час для уряду Ефіопії та всіх інших груп розпочати переговори про негайне припинення вогню без попередніх умов для пошуку сталого шляху до миру”, — сказала дипломат.

Вона наголосила, що настав момент, коли необхідно скласти зброю. Томас-Грінфілд повідомила, що США відкидають звинувачення у прихильності до однієї зі сторін конфлікту. “Ми засуджуємо насильство та порушення прав людини з усіх боків”, — додала вона.

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Ситуація в Ефіопії

3 листопада Ефіопія оголосила надзвичайний стан — після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.

Влада Аддис-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів взятися за зброю для боротьби з силами Тиграю.

Опозиційний альянс, сформований під час зустрічі спеціального представника США Джеффрі Фелтмана з прем’єр-міністром, на тлі закликів до негайного припинення вогню та переговорів про припинення війни, яка забрала життя тисячі людей з листопада 2020 року. Прем’єр-міністр також зустрівся з главою гуманітарної служби ООН Мартіном Гріффітсом з приводу кризи, що швидко наростає.

Бойовики Тиграю наближаються до столиці країни Аддіс-Абеби, як повідомляє Державний департамент, а влада Ефіопії закликала військових ветеранів приєднатися до того, що вона зараз називає “екзистенційною війною”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у своїй заяві закликав сили Армії визволення Тиграя і Оромо “негайно зупинити поточне просування до Аддіс-Абеби”. Він також закликав уряд Ефіопії припинити свою військову кампанію, включаючи авіаудари в Тиграї, і мобілізацію етнічних ополчень.

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