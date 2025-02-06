США захватили второй самолет правительства Венесуэлы в Доминиканской Республике

США захватили второй венесуэльский правительственный самолет. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Самолет, который удерживали власти Доминиканской Республики, был перевезен под контролем США.

Все происходило в присутствии государственного секретаря Марко Рубио, что подчеркивает значимость операции для Вашингтона. Это уже второй случай за последние месяцы, когда США изымают венесуэльские самолеты.

Этот шаг происходит на фоне неопределенности относительно будущей политики администрации Дональда Трампа в отношении режима Николаса Мадуро.

Напомним

Команда новоизбранного президента США Трампа заявляет о намерении сменить режим в Венесуэле. Советники сравнивают возможное устранение Мадуро с недавним свержением Асада и рассматривают невоенные методы воздействия.

Трамп планирует устранить Мадуро: что готовит новая администрация США для Венесуэлы