США захопили другий літак уряду Венесуели в Домініканській Республіці

США захопили другий венесуельський урядовий літак. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Літак, який утримували власті Домініканської Республіки, був перевезений під контролем США.

Усе відбувалося в присутності державного секретаря Марко Рубіо, що підкреслює значущість операції для Вашингтона. Це вже другий випадок за останні місяці, коли США вилучають венесуельські літаки.

Цей крок відбувається на тлі невизначеності щодо майбутньої політики адміністрації Дональда Трампа щодо режиму Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо

Команда новообраного президента США Трампа заявляє про намір змінити режим у Венесуелі. Радники порівнюють можливе усунення Мадуро з нещодавнім поваленням Асада та розглядають невійськові методи впливу.

Трамп планує усунути Мадуро: що готує нова адміністрація США для Венесуели