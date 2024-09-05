США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа
Киев • УНН
США ввели санкции против компаний, связанных с обманным обходом ограничений на перевозку сжиженного газа с объекта ALNG2. Заблокировано несколько судов и компаний, которые манипулировали системами идентификации.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США ввели санкции против нескольких компаний, связанных с обманным обходом санкций на транспортировку сжиженного природного газа (LNG) с санкционированного объекта ALNG2. Группа Макфола-Ермака отслеживала этот кейс, передает УНН.
Детали
В начале августа три судна - Pioneer, Asya Energy и Everest Energy - использовали манипуляции или выключали автоматические идентификационные системы (AIS) для загрузки первых грузов с ALNG2. Судно Pioneer первым загрузило продукцию 1 августа, Asya Energy - 10 августа, а Everest Energy - 25 августа.
23 августа США ввели санкции против компаний Ocean Speedstar Solutions OPC и Zara Shipholding Co, связанных с этими перевозками, а также заблокировали суда Pioneer, Asya Energy и Everest Energy как активы Ocean Speedstar.
25 августа Pioneer спуфингувало свое местонахождение через AIS во время передачи груза судну New Energy через операцию «ship-to-ship». США также ввели санкции против Gotik Energy Shipping Co, владельца судна New Energy, и Plio Energy Cargo Shipping OPC, управляющей New Energy и Mulan. Оба судна будут заблокированы.
Это очередной пример жесткого контроля США за соблюдением санкций, направленных против российской энергетики.
США ввели санкції проти керівництва RT за втручання у вибори 20244 сентября 2024, 20:18 • 25914 просмотров