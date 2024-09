Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что США ввели санкции против нескольких компаний, связанных с обманным обходом санкций на транспортировку сжиженного природного газа (LNG) с санкционированного объекта ALNG2. Группа Макфола-Ермака отслеживала этот кейс, передает УНН.

Детали

В начале августа три судна - Pioneer, Asya Energy и Everest Energy - использовали манипуляции или выключали автоматические идентификационные системы (AIS) для загрузки первых грузов с ALNG2. Судно Pioneer первым загрузило продукцию 1 августа, Asya Energy - 10 августа, а Everest Energy - 25 августа.

23 августа США ввели санкции против компаний Ocean Speedstar Solutions OPC и Zara Shipholding Co, связанных с этими перевозками, а также заблокировали суда Pioneer, Asya Energy и Everest Energy как активы Ocean Speedstar.

25 августа Pioneer спуфингувало свое местонахождение через AIS во время передачи груза судну New Energy через операцию «ship-to-ship». США также ввели санкции против Gotik Energy Shipping Co, владельца судна New Energy, и Plio Energy Cargo Shipping OPC, управляющей New Energy и Mulan. Оба судна будут заблокированы.

Это очередной пример жесткого контроля США за соблюдением санкций, направленных против российской энергетики.

США ввели санкції проти керівництва RT за втручання у вибори 2024