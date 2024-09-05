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США ввели санкції за обхід санкцій на транспортування зрідженого газу

США ввели санкції за обхід санкцій на транспортування зрідженого газу

Київ • УНН

 • 65493 перегляди

США запровадили санкції проти компаній, пов'язаних з обманним обходом обмежень на перевезення зрідженого газу з об'єкту ALNG2. Заблоковано кілька суден та компаній, що маніпулювали системами ідентифікації.

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що США ввели санкції проти кількох компаній, пов'язаних з обманним обходом санкцій на транспортування зрідженого природного газу (LNG) з санкціонованого об'єкту ALNG2. Група Макфола-Єрмака відстежувала цей кейс, передає УНН.

Деталі

На початку серпня три судна — Pioneer, Asya Energy та Everest Energy — використовували маніпуляції або вимикали автоматичні ідентифікаційні системи (AIS) для завантаження перших вантажів з ALNG2. Судно Pioneer перше завантажило продукцію 1 серпня, Asya Energy — 10 серпня, а Everest Energy — 25 серпня.

23 серпня США ввели санкції проти компаній Ocean Speedstar Solutions OPC та Zara Shipholding Co, пов’язаних із цими перевезеннями, а також заблокували судна Pioneer, Asya Energy та Everest Energy як активи Ocean Speedstar.

25 серпня Pioneer спуфінгувало своє місцезнаходження через AIS під час передачі вантажу судну New Energy через операцію "ship-to-ship". США також запровадили санкції проти Gotik Energy Shipping Co, власника судна New Energy, та Plio Energy Cargo Shipping OPC, що керує New Energy та Mulan. Обидва судна будуть заблоковані.

Це черговий приклад жорсткого контролю США за дотриманням санкцій, спрямованих проти російської енергетики.

США ввели санкції проти керівництва RT за втручання у вибори 202404.09.24, 23:18 • 26842 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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