США ввели санкції проти керівництва RT за втручання у вибори 2024
Київ • УНН
Мінфін США оголосив санкції проти керівництва RT, включаючи Маргариту Симоньян, за спроби вплинути на вибори 2024 року. Також під санкції потрапили хакерська група RaHDit та організації, пов'язані з операцією "Doppleganger".
Міністерство фінансів США в середу оголосило санкції проти керівництва російського пропагандистського каналу RT, зокрема його головної редакторки Маргарити Симоньян, і хакерського угруповання RaHDit через втручання в президентські вибори 2024 року, повідомляє сайт Мінфіну, передає УНН.
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"RT використовував підставну компанію, щоб приховати свою власну причетність або причетність російського уряду до контенту, покликаного вплинути на аудиторію США", - ідеться в тексті релізу.
Як повідомляється, на початку поточного року керівники RT почали секретне вербування американських посадовців, які нічого не підозрюють, для своєї кампанії впливу на президентські вибори в країні - на додачу до поширення фейків і дезінформації.
Зазначається, що під дію санкцій потрапила головна редакторка Маргарита Симоньян і два її заступники - Єлизавета Бродська та Антон Анісімов. Також підсанкційними виявилися заступник директора англомовного мовлення Андрій Кияшко, керівник проєктів цифрових медіа Костянтин Калашников і його підлегла Олена Афанасьєва.
У Мінфіні США зазначили, що Анісімов здійснює діяльність в інтересах Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), а Афанасьєва під фейковим прикриттям намагалася взаємодіяти з американськими посадовцями для їхнього вербування.
Крім того, санкції стосуються членів прокремлівської хакерської групи RaHDit, що складається з чинних і колишніх співробітників російської розвідки: Олексія Гаращенка, Анастасії Єрмошкіної та Олександра Неженцева.
Тим часом санкції поширюються на російську автономну некомерційну організацію (АНО) "Діалог", пов'язану з російською операцією впливу "Doppleganger" та її дочірньою організацією АНО "Діалог Регіони", а також керівника обох цих компаній Володимира Табака.
Зеленський: росія обходить санкції, але це можна зупинити04.09.24, 15:40 • 31063 перегляди