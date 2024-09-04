Зеленський: росія обходить санкції, але це можна зупинити
Київ • УНН
Президент України заявив, що росія досі виробляє ракети з іноземних комплектуючих та обходить санкції. Зеленський подякував Ірландії за підтримку України на суму майже 400 млн євро.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія досі може виробляти ракети на основі комплектуючих від різних країн, а також створює різні схеми для обходу санкцій, але це можна зупинити сильною своєчасною спільною роботою всіх країн, які цінують нормальний світовий порядок. Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, передає УНН.
"... ми говорили, зокрема, про те, як зробити ці кроки ефективнішими, потужнішими, ці санкційні кроки і посилення України. На жаль, росія досі може виробляти ракети на основі комплектуючих від різних країн світу. Також російська держава створює різні схеми для обходу санкцій. Все це можна зупинити тільки сильною своєчасною спільною роботою всіх країн, які цінують нормальний світовий порядок", - сказав Зеленський.
Крім того, Президент України подякував Ірландії за надані пакети підтримки.
"Це гуманітарна підтримка, це допомога нашій українській інфраструктурі. Від початку повномасштабної війни підтримка Ірландії для України майже 400 млн євро. Ми цінуємо й те, що Ірландія підтримує санкції проти росії за агресію і за терор", - резюмував він.
Нагадаємо
У середу, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами.