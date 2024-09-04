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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Зеленский: россия обходит санкции, но это можно остановить

Зеленский: россия обходит санкции, но это можно остановить

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 12:40  •  16910 просмотра

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Президент Украины заявил, что россия до сих пор производит ракеты из иностранных комплектующих и обходит санкции. Зеленский поблагодарил Ирландию за поддержку Украины на сумму почти 400 млн евро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия до сих пор может производить ракеты на основе комплектующих от разных стран, а также создает различные схемы для обхода санкций, но это можно остановить сильной своевременной совместной работой всех стран, которые ценят нормальный мировой порядок. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, передает УНН.

"... мы говорили, в частности, о том, как сделать эти шаги более эффективными, более мощными, эти санкционные шаги и усиление Украины. К сожалению, россия до сих пор может производить ракеты на основе комплектующих от разных стран мира. Также российское государство создает различные схемы для обхода санкций. Все это можно остановить только сильной своевременной совместной работой всех стран, которые ценят нормальный мировой порядок", - сказал Зеленский.

Кроме того, Президент Украины поблагодарил Ирландию за предоставленные пакеты поддержки.

"Это гуманитарная поддержка, это помощь нашей украинской инфраструктуре. С начала полномасштабной войны поддержка Ирландии для Украины почти 400 млн евро. Мы ценим и то, что Ирландия поддерживает санкции против России за агрессию и за террор", - резюмировал он. 

Напомним

В среду, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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