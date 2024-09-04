США ввели санкции против руководства RT за вмешательство в выборы 2024 года

Министерство финансов США в среду объявило санкции против руководства российского пропагандистского канала RT, в частности его главного редактора Маргариты Симоньян, и хакерской группировки RaHDit из-за вмешательства в президентские выборы 2024 года, сообщает сайт Минфина, передает УНН.

Детали

«RT использовал подставную компанию, чтобы скрыть свою собственную причастность или причастность российского правительства к контенту, призванному повлиять на аудиторию США», - говорится в тексте релиза.

Как сообщается, в начале текущего года руководители RT начали секретную вербовку ничего не подозревающих американских чиновников для своей кампании влияния на президентские выборы в стране - в дополнение к распространению фейков и дезинформации.

Отмечается, что под действие санкций попала главный редактор Маргарита Симоньян и два ее заместителя - Елизавета Бродская и Антон Анисимов. Также подсанкционными оказались заместитель директора англоязычного вещания Андрей Кияшко, руководитель проектов цифровых медиа Константин Калашников и его подчиненная Елена Афанасьева.

В Минфине США отметили, что Анисимов осуществляет деятельность в интересах Федеральной службы безопасности России (ФСБ), а Афанасьева под фейковым прикрытием пыталась взаимодействовать с американскими чиновниками для их вербовки.

Кроме того, санкции касаются членов прокремлевской хакерской группы RaHDit, состоящей из действующих и бывших сотрудников российской разведки: Алексея Гаращенко, Анастасии Ермошкиной и Александра Неженцева.

Между тем санкции распространяются на российскую автономную некоммерческую организацию (АНО) «Диалог», связанную с российской операцией влияния «Doppleganger» и ее дочерней организацией АНО «Диалог Регионы», а также руководителя обеих этих компаний Владимира Табака.

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