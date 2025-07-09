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Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження

Київ • УНН

 • 2587 перегляди

Масована ворожа атака на Житомирщині пошкодила столярний цех, господарські будівлі та вікна двох багатоповерхових будинків. Пожежі ліквідовуються, постраждалих немає.

Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження

Житомирська область вночі зазнала масованої атаки російських військ, сталися пожежі, є пошкодження виробничих приміщень столярного цеху та господарських будівель, як і будинків, повідомив у середу голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.

Сьогодні під час масованої ворожої атаки на Житомирщині зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків

- написав Бунечко.

З його слів, одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація, зазначив він.

"На щастя, за попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав", - сказав Бунечко.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Житомирська область
Tesla
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