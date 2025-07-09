Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения
Киев • УНН
Массированная вражеская атака на Житомирщине повредила столярный цех, хозяйственные постройки и окна двух многоэтажных домов. Пожары ликвидируются, пострадавших нет.
Житомирская область ночью подверглась массированной атаке российских войск, произошли пожары, есть повреждения производственных помещений столярного цеха и хозяйственных построек, а также домов, сообщил в среду глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.
Сегодня во время массированной вражеской атаки на Житомирщине получили повреждения производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждены остекление окон двух многоэтажных жилых домов
По его словам, один из пожаров, возникших из-за вражеских ударов, ликвидирован подразделениями ГСЧС. Второй сейчас локализован, продолжается его ликвидация, отметил он.
"К счастью, по предварительным данным, в результате событий никто не пострадал", - сказал Бунечко.
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