Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения

Житомирская область ночью подверглась массированной атаке российских войск, произошли пожары, есть повреждения производственных помещений столярного цеха и хозяйственных построек, а также домов, сообщил в среду глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

Сегодня во время массированной вражеской атаки на Житомирщине получили повреждения производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждены остекление окон двух многоэтажных жилых домов - написал Бунечко.

По его словам, один из пожаров, возникших из-за вражеских ударов, ликвидирован подразделениями ГСЧС. Второй сейчас локализован, продолжается его ликвидация, отметил он.

"К счастью, по предварительным данным, в результате событий никто не пострадал", - сказал Бунечко.

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