Эксклюзив
15:01 • 6212 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 10547 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 10187 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 17872 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 15372 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 25831 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 24628 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24768 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23893 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18326 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
США внесут 10 млрд долларов в Совет мира - Трамп

Киев • УНН

 • 504 просмотра

США объявили о взносе в размере 10 миллиардов долларов в Совет мира. По словам Трампа, эта сумма незначительна по сравнению с расходами на войну.

США внесут 10 млрд долларов в Совет мира - Трамп

Соединенные Штаты Америки объявили о вкладе в размере 10 миллиардов долларов в Совет мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на инаугурационном заседании Совета мира, передает УНН.

Подробности

По его словам, эта сумма незначительна по сравнению с расходами на войну, но способна стать важным шагом к предотвращению новых конфликтов и восстановлению стабильности в регионах, которые долгое время страдают от насилия.

Соединенные Штаты внесут 10 миллиардов долларов в Совет мира. Это очень маленькая сумма, если сравнивать ее со стоимостью войны. Это всего две недели боевых действий

- отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Совет мира демонстрирует возможность строить лучшее будущее путем совместных решений и ответственности за проблемы в собственных регионах. Президент США также подчеркнул, что вклад в мир значительно эффективнее, чем расходы на вооруженные противостояния.

Трамп выразил убеждение, что инициатива Совета мира может помочь урегулировать даже те конфликты, которые десятилетиями считались неразрешимыми, и стать примером для урегулирования других кризисов в мире.

"Многие конфликты считают невозможными для разрешения. Но мы уже доказали, что даже самые сложные проблемы можно урегулировать", – добавил он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп открыл первое заседание Совета мира, назвав его своим важнейшим делом. Он приветствовал мировых лидеров, среди которых были представители Саудовской Аравии и Венгрии.

Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты