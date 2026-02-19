США внесут 10 млрд долларов в Совет мира - Трамп
Киев • УНН
США объявили о взносе в размере 10 миллиардов долларов в Совет мира. По словам Трампа, эта сумма незначительна по сравнению с расходами на войну.
Соединенные Штаты Америки объявили о вкладе в размере 10 миллиардов долларов в Совет мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на инаугурационном заседании Совета мира, передает УНН.
Подробности
По его словам, эта сумма незначительна по сравнению с расходами на войну, но способна стать важным шагом к предотвращению новых конфликтов и восстановлению стабильности в регионах, которые долгое время страдают от насилия.
Соединенные Штаты внесут 10 миллиардов долларов в Совет мира. Это очень маленькая сумма, если сравнивать ее со стоимостью войны. Это всего две недели боевых действий
Он подчеркнул, что Совет мира демонстрирует возможность строить лучшее будущее путем совместных решений и ответственности за проблемы в собственных регионах. Президент США также подчеркнул, что вклад в мир значительно эффективнее, чем расходы на вооруженные противостояния.
Трамп выразил убеждение, что инициатива Совета мира может помочь урегулировать даже те конфликты, которые десятилетиями считались неразрешимыми, и стать примером для урегулирования других кризисов в мире.
"Многие конфликты считают невозможными для разрешения. Но мы уже доказали, что даже самые сложные проблемы можно урегулировать", – добавил он.
Напомним
Президент США Дональд Трамп открыл первое заседание Совета мира, назвав его своим важнейшим делом. Он приветствовал мировых лидеров, среди которых были представители Саудовской Аравии и Венгрии.
