США внесут 10 млрд долларов в Совет мира - Трамп

Соединенные Штаты Америки объявили о вкладе в размере 10 миллиардов долларов в Совет мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на инаугурационном заседании Совета мира, передает УНН.

Подробности

По его словам, эта сумма незначительна по сравнению с расходами на войну, но способна стать важным шагом к предотвращению новых конфликтов и восстановлению стабильности в регионах, которые долгое время страдают от насилия.

Соединенные Штаты внесут 10 миллиардов долларов в Совет мира. Это очень маленькая сумма, если сравнивать ее со стоимостью войны. Это всего две недели боевых действий - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Совет мира демонстрирует возможность строить лучшее будущее путем совместных решений и ответственности за проблемы в собственных регионах. Президент США также подчеркнул, что вклад в мир значительно эффективнее, чем расходы на вооруженные противостояния.

Трамп выразил убеждение, что инициатива Совета мира может помочь урегулировать даже те конфликты, которые десятилетиями считались неразрешимыми, и стать примером для урегулирования других кризисов в мире.

"Многие конфликты считают невозможными для разрешения. Но мы уже доказали, что даже самые сложные проблемы можно урегулировать", – добавил он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп открыл первое заседание Совета мира, назвав его своим важнейшим делом. Он приветствовал мировых лидеров, среди которых были представители Саудовской Аравии и Венгрии.

Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан