Ексклюзив
15:01 • 5602 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 9656 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 9116 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 16828 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 14892 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 25187 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 24458 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24704 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23826 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18284 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
США внесуть 10 млрд доларів до Ради миру - Трамп

Київ • УНН

 • 120 перегляди

США оголосили про внесок у розмірі 10 мільярдів доларів до Ради миру. За словами Трампа, ця сума є незначною у порівнянні з витратами на війну.

США внесуть 10 млрд доларів до Ради миру - Трамп

Сполучені Штати Америки оголосили про внесок у розмірі 10 мільярдів доларів до Ради миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру, передає УНН.

Деталі

За його словами, ця сума є незначною у порівнянні з витратами на війну, але здатна стати важливим кроком до запобігання новим конфліктам та відновлення стабільності у регіонах, які тривалий час страждають від насильства.

Сполучені Штати зроблять внесок у 10 мільярдів доларів до Ради миру. Це дуже мала сума, якщо порівнювати її з вартістю війни. Це лише два тижні бойових дій

- зазначив Трамп.

Він наголосив, що Рада миру демонструє можливість будувати краще майбутнє шляхом спільних рішень і відповідальності за проблеми у власних регіонах. Президент США також підкреслив, що вклад у мир значно ефективніший, ніж витрати на збройні протистояння.

Трамп висловив переконання, що ініціатива Ради миру може допомогти врегулювати навіть ті конфлікти, які десятиліттями вважалися нерозв’язними, та стати прикладом для врегулювання інших криз у світі.

"Багато конфліктів вважають неможливими для вирішення. Але ми вже довели, що навіть найскладніші проблеми можна врегулювати", – додав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відкрив перше засідання Ради миру, назвавши її своєю найважливішою справою. Він привітав світових лідерів, серед яких були представники Саудівської Аравії та Угорщини.

Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена22.01.26, 13:29 • 85026 переглядiв

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки