США внесуть 10 млрд доларів до Ради миру - Трамп

Сполучені Штати Америки оголосили про внесок у розмірі 10 мільярдів доларів до Ради миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час промови на інавгураційному засіданні Ради миру, передає УНН.

Деталі

За його словами, ця сума є незначною у порівнянні з витратами на війну, але здатна стати важливим кроком до запобігання новим конфліктам та відновлення стабільності у регіонах, які тривалий час страждають від насильства.

Сполучені Штати зроблять внесок у 10 мільярдів доларів до Ради миру. Це дуже мала сума, якщо порівнювати її з вартістю війни. Це лише два тижні бойових дій - зазначив Трамп.

Він наголосив, що Рада миру демонструє можливість будувати краще майбутнє шляхом спільних рішень і відповідальності за проблеми у власних регіонах. Президент США також підкреслив, що вклад у мир значно ефективніший, ніж витрати на збройні протистояння.

Трамп висловив переконання, що ініціатива Ради миру може допомогти врегулювати навіть ті конфлікти, які десятиліттями вважалися нерозв’язними, та стати прикладом для врегулювання інших криз у світі.

"Багато конфліктів вважають неможливими для вирішення. Але ми вже довели, що навіть найскладніші проблеми можна врегулювати", – додав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відкрив перше засідання Ради миру, назвавши її своєю найважливішою справою. Він привітав світових лідерів, серед яких були представники Саудівської Аравії та Угорщини.

