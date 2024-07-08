США вывели войска из столицы Нигера

Американские войска завершили вывод со своей базы в столице Нигера Ниамее. До 15 сентября США должны вывести силы из города Агадес на севере страны. По информации AFP, в Нигере было около 950 американских военных, 766 из них покинули страну, передает УНН.

Детали

"Министерство обороны Республики Нигер и министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и оборудования с авиационной базы 101 в Ниамее отныне завершен", - говорится в совместном коммюнике.

По информации AFP, на церемонии на базе присутствовали начальник штаба армии Нигера Маман Сани Киау и американский генерал Кеннет Экман.

Контекст

В марте правительство Нигера разорвало соглашение о военном сотрудничестве с США. В апреле в Нигер прибыли 100 российских военных инструкторов. В мае в столице Нигера подняли флаг России.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали договор о "конфедерации" - СМИ