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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 02:09  •  16417 просмотра

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Американские войска завершили вывод со своей базы в Ниамее, Нигер, поскольку страна прекратила военное сотрудничество с США и вместо этого разрешила российское военное присутствие.

Американские войска завершили вывод со своей базы в столице Нигера Ниамее. До 15 сентября США должны вывести силы из города Агадес на севере страны. По информации AFP, в Нигере было около 950 американских военных, 766 из них покинули страну, передает УНН.

Детали

"Министерство обороны Республики Нигер и министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и оборудования с авиационной базы 101 в Ниамее отныне завершен", - говорится в совместном коммюнике.

По информации AFP, на церемонии на базе присутствовали начальник штаба армии Нигера Маман Сани Киау и американский генерал Кеннет Экман.

Контекст

В марте правительство Нигера разорвало соглашение о военном сотрудничестве с США. В апреле в Нигер прибыли 100 российских военных инструкторов. В мае в столице Нигера подняли флаг России. 

Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали договор о "конфедерации" - СМИ6 июля 2024, 17:15 • 21166 просмотров

Лилия Подоляк

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