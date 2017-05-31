США испытали систему перехвата межконтинентальной ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Военные США испытали систему по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщили в Пентагоне во вторник, 30 мая, передает УНН со ссылкой на "Deutsche Welle" .
“Запущенная с базы в Калифорнии ракета-перехватчик успешно поразила ракету-мишень, которая была выпущена с Маршалловых островов в Тихом океане”, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что США провели эти испытания через двое суток после очередного пуска баллистической ракеты , который осуществили власти Северной Кореи.
Как сообщал УНН, после успешных испытаний лидер КНДР заявил , что хочет послать США “больше подарков”.