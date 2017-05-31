США випробували систему перехоплення міжконтинентальної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Військові США випробували систему з перехоплення міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомили в Пентагоні у вівторок, 30 травня, передає УНН з посиланням на “Deutsche Welle”.
“Запущена з бази в Каліфорнії ракета-перехоплювач успішно вразила ракету-мішень, яка була випущена з Маршаллових островів в Тихому океані”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що США провели ці випробування через дві доби після чергового пуску балістичної ракети, який здійснили влада Північної Кореї.
Як повідомляв УНН, після успішних випробувань лідер КНДР заявив, що хоче послати США “більше подарунків”.