$43.4750.80
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0м/с
94%
755мм
Графики отключений электроэнергии
США выдвинули ультиматум Ирану на переговорах в Пакистане - СМИ

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Вашингтон требует заморозить обогащение урана и разблокировать Ормузский пролив. Стороны пока спорят об объеме размораживания иранских активов.

Соединенные Штаты Америки обозначили «красные линии» во время переговоров в Пакистане по завершению войны в Иране. Об этом в соцсети Х написал журналист Axios Барак Равид, сообщает УНН.

Детали

По его словам, высокопоставленный американский чиновник подробно описал «красные линии» на переговорах с Ираном в Пакистане:

  • замораживание обогащения урана в Иране;
    • вывоз обогащенного урана из страны;
      • демонтаж объектов по обогащению урана (большинство из которых были уничтожены в результате ударов США и Израиля);
        • полное открытие Ормузского пролива и отмена сборов за проход;
          • соглашение о региональной безопасности и прекращение финансирования террористических организаций.

            Кроме того, по данным издания, сейчас между сторонами существуют разногласия относительно объема размораживания иранских средств.

            Напомним

            Военные США обещают заблокировать движение судов в иранские порты в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения не касаются транзита в неиранские порты через Ормузский пролив.

            Вадим Хлюдзинский

            ПолитикаНовости Мира
            Ядерное оружие
            Санкции
            Израиль
            Соединённые Штаты
            Пакистан
            Иран