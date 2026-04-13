США выдвинули ультиматум Ирану на переговорах в Пакистане - СМИ
Вашингтон требует заморозить обогащение урана и разблокировать Ормузский пролив. Стороны пока спорят об объеме размораживания иранских активов.
Соединенные Штаты Америки обозначили «красные линии» во время переговоров в Пакистане по завершению войны в Иране. Об этом в соцсети Х написал журналист Axios Барак Равид, сообщает УНН.
Детали
По его словам, высокопоставленный американский чиновник подробно описал «красные линии» на переговорах с Ираном в Пакистане:
- замораживание обогащения урана в Иране;
- вывоз обогащенного урана из страны;
- демонтаж объектов по обогащению урана (большинство из которых были уничтожены в результате ударов США и Израиля);
- полное открытие Ормузского пролива и отмена сборов за проход;
- соглашение о региональной безопасности и прекращение финансирования террористических организаций.
Кроме того, по данным издания, сейчас между сторонами существуют разногласия относительно объема размораживания иранских средств.
Напомним
Военные США обещают заблокировать движение судов в иранские порты в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения не касаются транзита в неиранские порты через Ормузский пролив.
