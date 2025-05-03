США вычеркнули Румынию из безвизового списка: что известно

Министерство внутренней безопасности США объявило об исключении Румынии из программы безвизового въезда, куда она была добавлена при предыдущей администрации Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет УНН.

Министерство внутренней безопасности США 25 марта решило пересмотреть статус Румынии. Уже 2 мая решение было отменено по согласованию с Государственным департаментом, с целью "защиты целостности VWP и обеспечения пограничной и иммиграционной безопасности".

Мы благодарны Румынии за тесное партнерство на протяжении многих лет, направленное на усиление сотрудничества в сфере безопасности. В будущем вопрос о приеме Румынии в программу безвизового въезда может быть пересмотрен

В свою очередь правительство Румынии попросило США уточнить, какие были основания для отмены участия в программе безвизового режима.

Граждане Румынии заслуживают такого же отношения, как и граждане других союзных государств, которые пользуются безвизовым доступом на территорию США, и поэтому правительство Румынии будет продолжать дипломатический диалог на самом высоком уровне, чтобы права румын уважали