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США вычеркнули Румынию из безвизового списка: что известно

Киев • УНН

 • 924 просмотра

США исключили Румынию из программы безвизового въезда, куда она была добавлена при предыдущей администрации Джо Байдена. Причиной называют защиту целостности программы и безопасность.

США вычеркнули Румынию из безвизового списка: что известно

Министерство внутренней безопасности США объявило об исключении Румынии из программы безвизового въезда, куда она была добавлена при предыдущей администрации Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет УНН.

Детали

Министерство внутренней безопасности США 25 марта решило пересмотреть статус Румынии. Уже 2 мая решение было отменено по согласованию с Государственным департаментом, с целью "защиты целостности VWP и обеспечения пограничной и иммиграционной безопасности".

Мы благодарны Румынии за тесное партнерство на протяжении многих лет, направленное на усиление сотрудничества в сфере безопасности. В будущем вопрос о приеме Румынии в программу безвизового въезда может быть пересмотрен

- сказала помощница госсекретаря Триция МакЛафлин.

В свою очередь правительство Румынии попросило США уточнить, какие были основания для отмены участия в программе безвизового режима.

Граждане Румынии заслуживают такого же отношения, как и граждане других союзных государств, которые пользуются безвизовым доступом на территорию США, и поэтому правительство Румынии будет продолжать дипломатический диалог на самом высоком уровне, чтобы права румын уважали

- говорится в заявлении.

Справочно

Румыния должна была стать 43-м государством в списке Visa Waiver. Соответствующее приглашение экс-президент США Джо Байден согласовал 9 января, то есть за 11 дней до завершения своей каденции.

Напомним

Румыния и Болгария опасаются, что соглашение между США и россией может восстановить влияние москвы в Черном море. Переговоры касаются безопасности судоходства и экспорта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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