США викреслили Румунію з безвізового списку: що відомо

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
09:33 • 12121 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 27570 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 37489 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 35965 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 56486 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 55099 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 52785 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 70383 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 91772 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 46438 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+21°
3.1м/с
52%
744 мм
Популярнi новини

Трамп показав себе в образі Папи Римського

3 травня, 05:43 • 9604 перегляди

Українські військові візьмуть участь у параді у Великій Британії 5 травня

3 травня, 06:03 • 17028 перегляди

Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського

3 травня, 06:22 • 13851 перегляди

Атака дронів у новоросійську: уражено порт, пошкоджено резервуари зернового терміналу

3 травня, 08:48 • 6090 перегляди

Вучич захворів, Фіцо скасовує візити перед обіцяною поїздкою до москви на 9 травня

10:13 • 13003 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 37489 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 27892 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 61455 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 70281 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 91772 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 25795 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 55099 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 26615 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 30136 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 29562 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

США викреслили Румунію з безвізового списку: що відомо

Київ • УНН

 • 1458 перегляди

США виключили Румунію з програми безвізового в'їзду, куди її було додано за попередньої адміністрації Джо Байдена. Причиною називають захист цілісності програми та безпеку.

США викреслили Румунію з безвізового списку: що відомо

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про виключення Румунії з програми безвізового вʼїзду, куди вона була додана за попередньої адміністрації Джо Байдена. Про це йдеться у заяві відомства, пише УНН.

Деталі

Міністерство внутрішньої безпеки США 25 березня вирішило переглянути статус Румунії. Вже 2 травня рішення скасували за погодженням з Державним департаментом, з метою "захисту цілісності VWP та гарантування прикордонної та імміграційної безпеки".

Ми вдячні Румунії за тісне партнерство протягом багатьох років, спрямоване на посилення співпраці у сфері безпеки. У майбутньому питання про прийом Румунії до програми безвізового в'їзду може бути переглянуте

- сказала помічниця держсекретаря Тріція МакЛафлін.

Своєю чергою уряд Румунії попросив США уточнити, які були підстави для скасування участі у програмі безвізового режиму.

Громадяни Румунії заслуговують на таке ж ставлення, як і громадяни інших союзних держав, які користуються безвізовим доступом до території США, і тому уряд Румунії продовжуватиме дипломатичний діалог на найвищому рівні, щоб права румунів поважали

- йдеться у заяві.

Довідково

Румунія мала стати 43-ю державою у списку Visa Waiver. Відповідне запрошення експрезидент США Джо Байден погодив 9 січня, тобто за 11 днів до завершення своєї каденції.

Нагалдаємо

Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки
Джо Байден
Румунія
Сполучені Штати
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,388.30
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,834.64