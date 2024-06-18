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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
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