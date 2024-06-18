Вооруженные силы США уничтожили четыре радара хуситов и два беспилотника в Йемене за последние 24 часа, чтобы защитить свободу судоходства в международных водах.
Вооруженные силы США уничтожили четыре радара хуситов и беспилотник в Йемене. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
По информации от Центрального командования США (CENTCOM), в течение последних 24 часов Вооружённые силы США уничтожили четыре радара хуситов и надводный беспилотник в контролируемых хуситами районах Йемена.
Согласно заявлению CENTCOM, американские военные также уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем.
Эти действия были предприняты, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными для США, коалиционных и торговых судов
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