США знищили 4 радари хуситів і безпілотник в Ємені

Збройні сили США знищили чотири радари хуситів та безпілотник у Ємені. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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За інформацією від Центрального командування США (CENTCOM), протягом останніх 24 годин Збройні сили США знищили чотири радари хуситів та надводний безпілотник у контрольованих хуситами районах Ємену.

Відповідно до заяви CENTCOM, американські військові також знищили безпілотник хуситів над Червоним морем.

Ці дії були вжиті, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для США, коаліційних і торговельних суден