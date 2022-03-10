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США приняла законопроект О государственном финансировании из 13,6 млрд долларов помощи Украине

США приняла законопроект О государственном финансировании из 13,6 млрд долларов помощи Украине

Киев • УНН

 • 73189 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Палата представителей США приняла законопроект О государственном финансировании из 13,6 млрд долларов помощи Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Палата представителей Конгресса США проголосовала поздно в среду вечером за принятие масштабного законопроекта о государственном финансировании, который включает 13,6 миллиардов долларов США на крайне необходимую помощь Украине, поскольку страна борется против смертельного вторжения России.

Конгресс бегает со временем перед конечным сроком в пятницу, когда закончится государственное финансирование, но прекращение работы не ожидается.

Отчасти это объясняется тем, что многие законодатели стремятся продемонстрировать поддержку Украины на фоне неспровоцированного нападения России на страну.

В рамках усилий, чтобы предотвратить остановку, Палата представителей также приняла временный законопроект о продлении государственного финансирования до вторника.

Добавим

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выплату 1,4 миллиарда долларов США в рамках инструмента быстрого финансирования (RFI), чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности в финансировании и смягчить экономическое влияние войны

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