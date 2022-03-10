США приняла законопроект О государственном финансировании из 13,6 млрд долларов помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Палата представителей США приняла законопроект О государственном финансировании из 13,6 млрд долларов помощи Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Палата представителей Конгресса США проголосовала поздно в среду вечером за принятие масштабного законопроекта о государственном финансировании, который включает 13,6 миллиардов долларов США на крайне необходимую помощь Украине, поскольку страна борется против смертельного вторжения России.
Конгресс бегает со временем перед конечным сроком в пятницу, когда закончится государственное финансирование, но прекращение работы не ожидается.
Отчасти это объясняется тем, что многие законодатели стремятся продемонстрировать поддержку Украины на фоне неспровоцированного нападения России на страну.
В рамках усилий, чтобы предотвратить остановку, Палата представителей также приняла временный законопроект о продлении государственного финансирования до вторника.
Добавим
Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выплату 1,4 миллиарда долларов США в рамках инструмента быстрого финансирования (RFI), чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности в финансировании и смягчить экономическое влияние войны