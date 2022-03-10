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США ухвалила законопроект про державне фінансування з 13,6 млрд доларів допомоги Україні

США ухвалила законопроект про державне фінансування з 13,6 млрд доларів допомоги Україні

Київ • УНН

 • 73191 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Палата представників США ухвалила законопроект про державне фінансування з 13,6 млрд доларів допомоги Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Палата представників Конгресу США проголосувала пізно в середу ввечері за ухвалення масштабного законопроекту про державне фінансування, який включає 13,6 мільярдів доларів США на вкрай необхідну допомогу Україні, оскільки країна бореться проти смертельної вторгнення Росії.

Конгрес бігає з часом перед кінцевим терміном у п’ятницю, коли закінчиться державне фінансування, але припинення роботи не очікується.

Частково це пояснюється тим, що багато законодавців прагнуть продемонструвати підтримку України на тлі неспровокованого нападу Росії на країну.

У рамках зусиль, щоб запобігти зупинці, Палата представників також прийняла тимчасовий законопроект про продовження державного фінансування до вівторка.

Додамо

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виплату 1,4 мільярда доларів США в рамках інструменту швидкого фінансування (RFI), щоб допомогти задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та пом’якшити економічний вплив війни

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