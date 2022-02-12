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США и ЕС отказались от отключения России от SWIFT в случае эскалации - Reuters

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Официальные лица США и Европейского союза завершают работу над большим пакетом санкций на случай вторжения России в Украину, которые нацелены на российские банки, но не включают запрет РФ на доступ к финансовой системе SWIFT. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным европейских и американских чиновников полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался активно после возражения со стороны европейских стран.

Отмечается, что санкции могут ввести против российских олигархов и банков.

Один из американских чиновников заявил, что в число российских банков, на которые распространяются санкции, могут входить поддерживаемые государством ВТБ и Сбербанк, крупнейшие финансовые институты России.

“Оба учреждения уже находятся под секторальными санкциями, введенными Министерством финансов после того, как Россия аннексировала украинский Крым, что ограничивает их возможности привлекать капитал в Соединенных Штатах, но грядущие санкции полной блокировки будут иметь гораздо более серьезные последствия”, — сказал один эксперт по санкциям.

По словам одного из источников, санкции против крупных российских банков по-прежнему окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

“Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по россиянам, но при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции явно сильнее ударят по Европе”, — сказал один из источников.

Дополнение

Ранее сообщалось, что страны-участницы Европейского союза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, что могло стать одним из элементов санкций в случае вторжения в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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