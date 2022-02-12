США та ЄС відмовилися від відключення Росії від SWIFT у разі ескалації - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Офіційні особи США та Європейського союзу завершують роботу над великим пакетом санкцій на випадок вторгнення Росії в Україну, які націлені на російські банки, але не включають заборону РФ на доступ до фінансової системи SWIFT. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними європейських та американських чиновників, повна заборона Росії щодо участі у системі фінансових транзакцій SWIFT не розглядалася активно після заперечення з боку європейських країн.
Зазначається, що санкції можуть запровадити проти російських олігархів та банків.
Один з американських чиновників заявив, що до російських банків, на які поширюються санкції, можуть входити підтримувані державою ВТБ і Сбербанк, найбільші фінансові інституції Росії.
"Обидві установи вже перебувають під секторальними санкціями, запровадженими Міністерством фінансів після того, як Росія анексувала український Крим, що обмежує їхні можливості залучати капітал у Сполучених Штатах, але майбутні санкції повного блокування матимуть набагато серйозніші наслідки", - сказав один експерт із санкцій.
За словами одного з джерел, санкції проти великих російських банків вплинуть на російський фінансовий сектор і економіку.
"Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які дійсно вдарили б по росіянах, але при цьому слідкувати за побічними збитками для тих, хто їх запроваджує, визнаючи, що санкції явно сильніше вдарять по Європі", — сказало один із джерел.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що країни-учасниці Європейського союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним із елементів санкцій у разі вторгнення в Україну.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.