США та ЄС відмовилися від відключення Росії від SWIFT у разі ескалації - Reuters

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Офіційні особи США та Європейського союзу завершують роботу над великим пакетом санкцій на випадок вторгнення Росії в Україну, які націлені на російські банки, але не включають заборону РФ на доступ до фінансової системи SWIFT. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.