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США та ЄС відмовилися від відключення Росії від SWIFT у разі ескалації - Reuters

США та ЄС відмовилися від відключення Росії від SWIFT у разі ескалації - Reuters

Київ • УНН

 • 30280 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Офіційні особи США та Європейського союзу завершують роботу над великим пакетом санкцій на випадок вторгнення Росії в Україну, які націлені на російські банки, але не включають заборону РФ на доступ до фінансової системи SWIFT. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними європейських та американських чиновників, повна заборона Росії щодо участі у системі фінансових транзакцій SWIFT не розглядалася активно після заперечення з боку європейських країн.

Зазначається, що санкції можуть запровадити проти російських олігархів та банків.

Один з американських чиновників заявив, що до російських банків, на які поширюються санкції, можуть входити підтримувані державою ВТБ і Сбербанк, найбільші фінансові інституції Росії.

"Обидві установи вже перебувають під секторальними санкціями, запровадженими Міністерством фінансів після того, як Росія анексувала український Крим, що обмежує їхні можливості залучати капітал у Сполучених Штатах, але майбутні санкції повного блокування матимуть набагато серйозніші наслідки", - сказав один експерт із санкцій.

За словами одного з джерел, санкції проти великих російських банків вплинуть на російський фінансовий сектор і економіку.

"Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які дійсно вдарили б по росіянах, але при цьому слідкувати за побічними збитками для тих, хто їх запроваджує, визнаючи, що санкції явно сильніше вдарять по Європі", — сказало один із джерел.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що країни-учасниці Європейського союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним із елементів санкцій у разі вторгнення в Україну.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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