Страны ЕС выступили против отключения России от SWIFT - Bloomberg

Детали

Так, отмечается, что США предлагали включить отключение от SWIFT во всеобъемлющий пакет санкций против России. Однако в самом ЕС нет единой позиции, а Германия выступает за то, чтобы санкции не распространялись на энергетический сектор и российские банки.

По данным Bloomberg, в координации санкций с США наиболее активное участие принимают Германия, Италия и Франция. При этом обсуждение ведется в строгом секрете, чтобы Россия заблаговременно не узнала детали. Однако из-за того, что подробности плана неизвестны, к санкциям не могут полноценно подготовиться и некоторые страны ЕС.

Со ссылкой на осведомленные источники Bloomberg отмечает, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.



Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.