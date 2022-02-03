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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У США розсекретили план можливого вторгненння РФ в Україну і назвали привід – WP

У США розсекретили план можливого вторгненння РФ в Україну і назвали привід – WP

Київ • УНН

 • 41394 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Офіційні особи США заявили, щоо мають докази того, що Росія розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Про це пише УНН із посиланням на The Washington Post.

Деталі

Як повідомили виданню троє людей, які знайомі з цим питанням, деталі плану були розсекречені американською розвідкою і, як очікується, будуть розкриті адміністрацією Байдена в четвер.

Передбачувана операція включатиме трансляцію зображень жертв серед цивільного населення на сході України — і, можливо, за кордоном у Росії — для широкої аудиторії, щоб викликати привід для вторгнення в Україну.

За словами одного американського чиновника, поки неясно, чи будуть ці втрати реальними чи фейковими.

Люди, знайомі з планом, кажуть, що його було розроблено російськими спецслужбами і перебуває він на завершальній стадії підготовки.

Нагадаємо

Раніше, Путін різко висловився щодо можливого вступу України у НАТО і припустив, що у такому разі можлива військова спроба повернення Криму.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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