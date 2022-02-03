В США рассекретили план возможного вторжения РФ в Украину и назвали повод - WP

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Официальные лица США заявили, что у них есть доказательства того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать повод для вторжения в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.