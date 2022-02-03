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В США рассекретили план возможного вторжения РФ в Украину и назвали повод - WP

В США рассекретили план возможного вторжения РФ в Украину и назвали повод - WP

Киев • УНН

 • 41376 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Официальные лица США заявили, что у них есть доказательства того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать повод для вторжения в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Как сообщили изданию трое людей, которые знакомы с этим вопросом, детали плана были рассекречены американской разведкой и, как ожидается, будут раскрыты администрацией Байдена в четверг.

Предполагаемая операция будет включать трансляцию изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины — и, возможно, за рубежом в России — для широкой аудитории, чтобы вызвать повод для вторжения в Украину.

По словам одного американского чиновника, пока неясно, будут ли эти потери реальными или фейковыми.

Люди, знакомые с планом, говорят, что он был разработан российскими спецслужбами и находится он на завершающей стадии подготовки.

Напомним

Ранее, Путин резко высказался по поводу возможного вступления Украины в НАТО и предположил, что в таком случае возможна военная попытка возвращения Крыма.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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