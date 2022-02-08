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Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT - Bloomberg

Країни ЄС виступили проти відключення Росії від SWIFT - Bloomberg

Київ • УНН

 • 26457 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Країни-учасниці Європейського союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним з елементів санкцій у разі вторгнення в Україну. Узгодження пакету санкцій ведеться в суворій секретності. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Так, зазначається, що США пропонували включити відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Однак в самому ЄС немає єдиної позиції, а Німеччина виступає за те, щоб санкції не поширювалися на енергетичний сектор і російські банки.

За даними Bloomberg, в координації санкцій з США найбільш активну участь беруть Німеччина, Італія і Франція. При цьому обговорення ведеться в строгому секреті, щоб Росія завчасно не дізналася деталі. Однак через те, що подробиці плану невідомі, до санкцій не можуть повноцінно підготуватися і деякі країни ЄС.

З посиланням на обізнані джерела Bloomberg зазначає, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що відключення Росії від SWIFT неприпустимо.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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