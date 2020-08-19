США и Россия завершили третий раунд переговоров по новому соглашению о ядерном оружии

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83431 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101993 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126840 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107428 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127431 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101287 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102113 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101959 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100720 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 28313 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 49264 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

20:17 • 23520 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 59976 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100721 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 126842 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 127432 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 382770 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 333581 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 28313 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103560 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132288 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209563 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236271 просмотра
Актуальное
США и Россия завершили третий раунд переговоров по новому соглашению о ядерном оружии

США и Россия завершили третий раунд переговоров по новому соглашению о ядерном оружии

Киев  •  УНН

 • 11804 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Соединенные Штаты и Россия 18 августа завершили третий раунд переговоров о контроле над ядерным вооружением, так и не придя к согласию по ряду вопросов. В то же время стороны до сих пор изъявляют желание продлить действие соглашения New START (“Новый СТАРТ”), прежде чем оно потеряет силу следующего года. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

“Между Россией и Соединенными Штатами есть определенные точки соприкосновения, но мы до сих пор очень далеки друг от друга по ряду вопросов”, — сказал журналистам специальный представитель США по вопросам контроля вооружений Маршал Биллингсли после двухдневных переговоров в Вене.

Он добавил, что американская сторона готова рассмотреть удлиненное соглашение New START.

“Но это возможно, только если мы сможем ... решить несколько важных опасений, которые у нас возникают из-за наращивания Россией своих неограниченных мощностей”, — добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Эрдогана — “шахматистами мирового класса”

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах, заявил, что приоритеты двух стран “на этом этапе значительно отличаются”.

“Россия выступает за продление Соглашения „Новый СТАРТ“, однако не готова платить за это какую-либо цену”, — говорится в его цитате, которую распространила российская миссия в Вене.

Россия заявляла, что готова продлить соглашение New Start без предусловий, и предостерегала, что для обсуждения нового варианта соглашения нет времени. Взамен США хотят, чтобы любые новые договоренности покрывали все виды боеголовок, предусматривали более тщательные проверки и большую прозрачность, а также привлекали Китай. Китай, чей ядерный арсенал уступает российскому и американскому, заявил, что не заинтересован в участии в таких переговорах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов в США

Два предыдущих раунда переговоров между двумя странами состоялись в июне и июле без прорывных результатов относительно вероятного продления соглашения.

Срок действия договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, известной также как “Новый СТАРТ”, заканчивается в феврале 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон объяснил разработку ядерных крылатых ракет для сдерживания России

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы