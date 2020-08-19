США и Россия завершили третий раунд переговоров по новому соглашению о ядерном оружии

КИЕВ. 19 августа. УНН. Соединенные Штаты и Россия 18 августа завершили третий раунд переговоров о контроле над ядерным вооружением, так и не придя к согласию по ряду вопросов. В то же время стороны до сих пор изъявляют желание продлить действие соглашения New START (“Новый СТАРТ”), прежде чем оно потеряет силу следующего года. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.