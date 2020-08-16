Трамп не підтримав ідею Путіна про проведення саміту щодо Ірану до виборів у США

На питання, чи приймуть США участь, американський лідер відповів: “Ймовірно, ні. Думаю, ми захочемо зачекати до завершення виборів”. “Іран так хоче, щоб я програв”, — додав він.

14 серпня президент РФ Володимир Путін запропонував провести найближчим часом в режимі онлайн саміт “п’ятірки” — постійних членів Радбезу ООН — Німеччини та Ірану, присвячений проблемам реалізації Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми. Як говориться в заяві російського лідера, опублікованій на сайті Кремля, мета заходу полягає в тому, щоб “намітити кроки, що дозволяють уникнути конфронтації, загострення ситуації у Раді Безпеки ООН”.

У п’ятницю резолюція США щодо продовження збройного ембарго відносно Ірану не набрала потрібної кількості голосів у РБ ООН. У своєму проекті резолюції Вашингтон пропонував продовжити його дію до тих пір, “поки Рада Безпеки не прийме зворотне рішення”. Проти проголосували Росія і Китай, за — США і Домініканська Республіка, утрималися Франція, Велика Британія, Бельгія, Німеччина, В’єтнам, Південна Африка, Індонезія, Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс і Естонія.

Термін дії обмежень на ввезення зброї до Ірану, згідно з умовами ядерної угоди, закінчується 18 жовтня 2020 року.