Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов в США

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84307 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102141 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127061 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107537 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127572 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101311 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов в США

Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов в США

Киев  •  УНН

 • 13139 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Вашингтон, вероятно, не будет до завершения президентских выборов в США участвовать в онлайн-саммите по Ирану, провести который предложил глава российского государства Владимир Путин. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси) президент США Дональд Трамп, трансляция велась на сайте Белого дома, пишет УНН.

На вопрос, примут ли США участие, американский лидер ответил: “Вероятно, нет. Думаю, мы захотим подождать до завершения выборов”. “Иран так хочет, чтобы я проиграл”, — добавил он.

14 августа президент РФ Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит “пятерки” — постоянных членов Совбеза ООН — Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель мероприятия заключается в том, чтобы “наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН”.

В пятницу резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрала нужного числа голосов в СБ ООН. В своем проекте резолюции Вашингтон предлагал продлить его действие до тех пор, “пока Совет Безопасности не примет обратное решение”. Против проголосовали Россия и Китай, за — США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года.

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