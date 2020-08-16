Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Вашингтон, вероятно, не будет до завершения президентских выборов в США участвовать в онлайн-саммите по Ирану, провести который предложил глава российского государства Владимир Путин. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси) президент США Дональд Трамп, трансляция велась на сайте Белого дома, пишет УНН.
На вопрос, примут ли США участие, американский лидер ответил: “Вероятно, нет. Думаю, мы захотим подождать до завершения выборов”. “Иран так хочет, чтобы я проиграл”, — добавил он.
14 августа президент РФ Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит “пятерки” — постоянных членов Совбеза ООН — Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля, цель мероприятия заключается в том, чтобы “наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН”.
В пятницу резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрала нужного числа голосов в СБ ООН. В своем проекте резолюции Вашингтон предлагал продлить его действие до тех пор, “пока Совет Безопасности не примет обратное решение”. Против проголосовали Россия и Китай, за — США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.
Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года.