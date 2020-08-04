США и Польша расширяют оборонительное взаимодействие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Соединенные Штаты и Польша завершили переговоры по Соглашению о расширенном оборонное сотрудничество (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе Пентагона, передает УНН.
“EDCA отражает общее видение, изложенное в совместных декларациях, подписанных президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в 2019 году”, — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
Отмечается, что этот документ представит необходимую правовую базу, которая будет затрагивать инфраструктурные аспекты, а также вопросы распределения военного бремени между союзниками с целью “углубления военного сотрудничества” в рамках EDCA, уточнили в Пентагоне.
Это соглашение позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие в Польше примерно на 1 тыс. солдат — в дополнение к уже присутствующим там 4,5 тыс. военных.
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Вашингтон уверен, что EDCA “укрепит НАТО, усилит сдерживания России”, “успокоит союзников” Вашингтона и “улучшит стратегическую и оперативную гибкость” Соединенных Штатов. В Пентагоне также подчеркивают, что одной из задач является укрепление восточного фланга Североатлантического альянса в непосредственной близости от Черного моря.
“Мы приветствуем участников переговоров по этой важной вехой для американо-польских отношений и нашей коллективной трансатлантической безопасности”, — резюмировали в американском оборонном ведомстве.
Министр обороны США Марк Эспер 29 июля заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военных — больше, чем озвучивалось ранее. Из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены НАТО, еще 6400 вернутся в США, при этом многие из ротации будут задействованы в других государствах Европы, объяснил Эспер на пресс-конференции. Как уточнил агентство AFP, возможными странами перебазирования могут стать Италия и Бельгия. Часть контингента, вероятно, отправится в Польшу и страны Балтии, если Варшава будет придерживаться договоренностей, намеченных обеими сторонами, уточнил тогда Эспер. Таким образом, общая численность американских военнослужащих в ФРГ сократится с 36 тыс. до 24 100 человек.