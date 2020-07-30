Американський сенатор про часткове виведення військ США з Німеччини: шампанське ллється у Кремлі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Рішення американської влади скоротити чисельність свого військового контингенту в Німеччині має порадувати Москву, вважає член комітету з міжнародних справ сенату США, демократ Боб Менендес, повідомляє УНН.
“Шампанське, мабуть, ллється рікою сьогодні ввечері в Кремлі. Рішення адміністрації (президента США Дональда) Трампа вивести війська з Німеччини є не тільки образою для одного з наших найближчих союзників, але в кінцевому підсумку послабить зусилля США по боротьбі з агресією Кремля в Європі”, — зазначив Менендес в своїй заяві.
Сенатор зазначив, що госпіталь в Ландштулі (місто у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на південному заході Німеччини) — “базова платформа” для медичного обслуговування американських солдатів, і цю платформу буде важко відтворити в іншому місці. За словами Менендеса, сенат повинен вплинути і заблокувати таке рішення.
Напередодні США глава Пентагону Марк Еспер повідомив, що США виведуть з Німеччини 11,9 тис. військових. Понад шість тис. з них відправлять додому, а 5,6 тис. осіб перекинуть в інші країни.