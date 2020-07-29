США виведуть з Німеччини майже 12 тисяч військовослужбовців

За його словами, цей крок піде на користь стратегічним інтересам Вашингтона за кордоном, зміцненню НАТО, стримуванню Росії та оснащенню військових для "нової ери конкуренції з великими державами".

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Еспер також повідомив, що кількість американських військ, що постійно базуються в Німеччині, скоротиться приблизно з 36 000 до 24 000. Близько 5600 американських солдат переїдуть до інших частин Європи, включаючи Бельгію, Польщу та Італію. Інші 6400 військових спочатку повернуться до США, а потім багато з них почнуть ротації в Європі, в таких місцях, як Чорне море та Прибалтика. Крім того, кілька військових штабів США будуть вивезені за межі Німеччини, включаючи Європейське командування США, яке переїде до Бельгії.

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Зазначається, що більшість американських військ у Німеччині наразі розміщуються на авіабазі Рамштайн, найбільшому американському військовому об’єкті за межами континентальної території США.