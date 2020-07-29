США виведуть з Німеччини майже 12 тисяч військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. США виведуть з Німеччини 11900 американських військовослужбовців, майже половину з них перекинуть в інші країни НАТО. Про це на брифінгу в Пентагоні заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє NBC News, передає УНН.
За його словами, цей крок піде на користь стратегічним інтересам Вашингтона за кордоном, зміцненню НАТО, стримуванню Росії та оснащенню військових для "нової ери конкуренції з великими державами".
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Еспер також повідомив, що кількість американських військ, що постійно базуються в Німеччині, скоротиться приблизно з 36 000 до 24 000. Близько 5600 американських солдат переїдуть до інших частин Європи, включаючи Бельгію, Польщу та Італію. Інші 6400 військових спочатку повернуться до США, а потім багато з них почнуть ротації в Європі, в таких місцях, як Чорне море та Прибалтика. Крім того, кілька військових штабів США будуть вивезені за межі Німеччини, включаючи Європейське командування США, яке переїде до Бельгії.
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Зазначається, що більшість американських військ у Німеччині наразі розміщуються на авіабазі Рамштайн, найбільшому американському військовому об’єкті за межами континентальної території США.